Ulaşım Entegrasyon Merkezi Ulusal Proje Yarışması Kolokyum ve Sergisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen ve yakın çevresinin kullanım değerini artıran, kente ve kentliye çok boyutlu kullanım olanakları sağlayan, kentsel hizmetlerin bir bütün içinde kolaylıkla erişilebilen buluşma noktası elde edilmesi amaçlanan "Ulaşım Entegrasyon Merkezi ve Yakın Çevresinin Düzenlenmesi Ulusal Mimari Proje Yarışması"nın kolokyumu ve beraberinde sergisi gerçekleşiyor.



Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Küçük Salon



Saat: 14.00



Sergi



21 - 29 Ocak 2017



Pazar hariç hafta içi 10.00 - 19.00 saatleri arasında...



Giriş ücretsizdir.



İletişim: 0 232 293 30 32