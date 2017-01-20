Ulaşım Entegrasyon Merkezi Ulusal Proje Yarışması Sergisi

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Alt Galeri1.lik Ödülü: Oknur Çalışkan Yüksek Mimar (Ekip Başı)Mehmet Zeyat Hattapoğlu Peyzaj Mimarı (Danışman)Özgür Şentürk İnşaat Mühendisi (Danışman)Mustafa Soyer Makine Mühendisi (Danışman)Haydar Aydın Elektrik Mühendisi (Danışman) Açılış: 21 Ocak, 16.

Ulaşım Entegrasyon Merkezi Ulusal Proje Yarışması Sergisi

Yer:          Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Alt Galeri

1.lik Ödülü: Oknur Çalışkan     Yüksek Mimar (Ekip Başı)

Mehmet Zeyat Hattapoğlu      Peyzaj Mimarı (Danışman)

Özgür Şentürk      İnşaat Mühendisi (Danışman)

Mustafa Soyer      Makine Mühendisi (Danışman)

Haydar Aydın      Elektrik Mühendisi (Danışman) 

Açılış:    21 Ocak, 16.00

Danışman Jüri Üyeleri:  Aziz Kocaoğlu          İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

                      Dr. Buğra Gökçe          İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili

                         Raif Canbek          Eshot Genel Müdürü

                     Tevfik Tozkoparan          İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

                      Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu        İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışman

Asli Jüri Üyeleri:    Haydar Karabey Prof. Dr. Yüksek Mimar (Jüri Başkanı)

            Muzaffer Tunçağ        İnşaat Yüksek Mühendisi

            Nevzat Oğuz Özer     Prof. Dr. Yüksek Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

            Şebnem Yücel                 Doç. Dr. Yüksek Mimar (Yaşar Üniversitesi)

            Tülin Hadi                       Yüksek Mimar

Yedek Jüri Üyeleri:   Abdullah Uzun                    İnşaat Yüksek Mühendisi

               Gökçeçiçek Savaşır              Doç. Dr. Yüksek Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

               Tutku Didem Akyol Altun     Doç. Dr. Yüksek Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Tür:    Proje sergisi

Gezilebilecek Saatler: 09.00 – 18.00

                  Pazar günleri kapalıdır.

Giriş ücretsizdir.

İrtibat: AASSM Halkla İlişkiler: 0 232 293 30 32

[email protected]

Kaynak: Etkinlik.io

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