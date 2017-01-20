Ulaşım Entegrasyon Merkezi Ulusal Mimari Proje Sergisi

Yer: Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Alt Galeri1.lik Ödülü: Oknur Çalışkan Yüksek Mimar (Ekip Başı)Mehmet Zeyat Hattapoğlu Peyzaj Mimarı (Danışman)Özgür Şentürk İnşaat Mühendisi (Danışman)Mustafa Soyer Makine Mühendisi (Danışman)Haydar Aydın Elektrik Mühendisi (Danışman) Açılış: 21 Ocak, 16.

Ulaşım Entegrasyon Merkezi Ulusal Mimari Proje Sergisi

Yer:         Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi / Alt Galeri

1.lik Ödülü: Oknur Çalışkan     Yüksek Mimar (Ekip Başı)

Mehmet Zeyat Hattapoğlu      Peyzaj Mimarı (Danışman)

Özgür Şentürk      İnşaat Mühendisi (Danışman)

Mustafa Soyer      Makine Mühendisi (Danışman)

Haydar Aydın      Elektrik Mühendisi (Danışman) 

Açılış:   21 Ocak, 16.00

Danışman Jüri Üyeleri:  

Aziz Kocaoğlu                  İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı

Dr. Buğra Gökçe          İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili

Raif Canbek          Eshot Genel Müdürü

Tevfik Tozkoparan          İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı

Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu           İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışman

Asli Jüri Üyeleri:    

Haydar Karabey Prof. Dr. Yüksek Mimar (Jüri Başkanı)

Muzaffer Tunçağ                İnşaat Yüksek Mühendisi

Nevzat Oğuz Özer            Prof. Dr. Yüksek Mimar (Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi)

Şebnem Yücel                Doç. Dr. Yüksek Mimar (Yaşar Üniversitesi)

Tülin Hadi                      Yüksek Mimar

Yedek Jüri Üyeleri:

Abdullah Uzun                    İnşaat Yüksek Mühendisi

Gökçeçiçek Savaşır              Doç. Dr. Yüksek Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Tutku Didem Akyol Altun         Doç. Dr. Yüksek Mimar (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Tür:    Proje sergisi

Gezilebilecek Saatler: 09.00 – 18.00

              Pazar günleri kapalıdır.

Giriş ücretsizdir.

İrtibat için AASSM Halkla İlişkiler:  0 232 293 38 18 - 19 - 20

iletisim@aassm.org.tr

Kaynak: Etkinlik.io

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