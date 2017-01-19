Ulaş'ta Proje Uygulama Binası Hizmete Açıldı

Ulaş ilçesinde, proje uygulama binası törenle hizmete açıldı.



Kaymakam Orhan Altun, açılışta yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Hayat Boyu Öğrenimin Desteklenmesi 2. Hibe Programı kapsamında Ulaş'ta yürütülen "Geleceği İşleyen Hünerli Eller" adlı proje çalışma ve uygulamalarının yeni binada devam edeceğini söyledi.



Uygulama binasının 2 katlı olduğunu ve 100 bin liraya mal olduğunu belirten Altun, "Bina, birer adet şippoyaki ve telkari-gümüş işleme atölyeleri ile iki adet çocuk bakım ünitesi, iki adet proje koordinatör odasıyla 36 kursiyere ve kursiyerlerin çocuklarına hizmet verecektir." dedi



Altun, ilçe sakinlerinden kurslara başvurmalarını ve proje çalışanlarına destek olmalarını istedi.



Törene, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.