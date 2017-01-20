Ulaş'ta Öğretmenlere İlk Yardım Eğitimi

Ulaş ilçesindeki Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu öğretmenleri, acil durumlara müdahale ve

ilk yardım eğitimi aldı.



Vali Lütfi Tuncel Ortaokulu Müdürü Ramazan Baker, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz, bütün çocuklar gibi sık sık

rahatsızlanabiliyor, düşebiliyor. Bu durumlarda çeşitli yaralanmalar, rahatsızlıklar ve kırıklar oluşabiliyor. Doğru ve bilinçli

olarak olaylara nasıl müdahale edeceğimiz konusunda eksiklerimiz vardı. Ulaş Devlet

Hastanesine başvurarak eğitim vermelerini istedik." şeklinde konuştu.



Öğretmenlerin hastanede aldıkları eğitimle kazalar, yaralanmalar ve epilepsi nöbetlerinde acil müdahaleyi öğrendiğini dile getiren Baker, "Maket üzerinde kalp masajı yaparak uygulamalı eğitim aldılar. Neler yapabileceğimiz konusunda bilinçlenmemiz açısından çok faydalı oldu." dedi



Ulaş Devlet Hastanesi Müdürü İzzet Karataş ise, çok az sayıda kişinin acil müdahale konusunda bilgi sahibi olduğuna dikkati çekerek, öğretmenlerin bu eğitimi almalarının kendilerini çok mutlu ettiğini kaydetti.