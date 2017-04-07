Ulaş'ta Öğrencilere Milli ve Manevi Değerler Eğitimi Veriliyor

Ulaş ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ulaş Müftülüğü arasında yapılan protokol gereği öğrencilere milli ve manevi değerler eğitimi veriliyor.



İlçe Müftüsü Hayrettin Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapılan protokol gereği ilçe genelindeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda dönem sonuna kadar müftülükte görevli vaizler tarafından milli ve manevi değerler eğitimi verildiğini söyledi.



Eğitim kapsamında Ulaş Anaokulu öğrencilerine vatan, millet ve bayrak sevgisi konulu sunum yapan vaize Gülnaz Genç Bayrak, vatan sevgisinin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Çocuklar küçük yaşlarda bu sevgiyi öğrenir, bu duygularla büyürlerse hiçbir zaman vatanına ve bayrağına kötülük düşünmeyecek, vatan ve bayrak düşmanlarının önünde dimdik duracaktır." diye konuştu.