Ulaş'ta Futbol Kursu Açıldı

Ulaş Belediyesi 8-12 yaş arası çocuklar için futbol kursu açtı.



Ulaş Gölü Mesire Alanı'ndaki kapalı halı sahada gerçekleştirilen kursun açılışını, Kaymakam Mahmut Sami Yılmaz ve Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün yaptı.



Yılmaz, yaptığı konuşmada, sporun disiplin olduğunu belirterek, "Sağlıklı ve disiplinli nesiller yetiştirmek istiyorsak, çocukları küçük yaştan itibaren spora alıştırmamız lazım. Sporu hayatlarının bir parçası haline getirmek için bu tip organizasyonlar çok önemli. Kursun hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.



Göçgün de projenin amaçlarını anlatarak, "Bu projemizle öğrencilerde güven, arkadaşlık bilincini pekiştirmeyi amaçlıyoruz. Öğrenciler, okuldan arta kalan zamanlarını futbol oynayarak değerlendirecek ve böylece stres de atacak." ifadelerini kullandı.



30 öğrencinin katıldığını kursun 11 Haziran'da sona ereceğini belirten Göçgün, belediye olarak sosyal faaliyetler kapsamında buna benzer sportif faaliyetleri sürdüreceklerini sözlerine ekledi.