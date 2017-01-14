Ulaş'ta Elbise Dikim Kursu Açıldı

Ulaş ilçesi Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından kadınlara yönelik kadın elbisesi dikim kursu açıldı.



İlçe Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hayrettin Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kadınların istekleri doğrultusunda kursun açıldığını söyledi.



Kursa 14 kursiyerin katıldığını ifade eden Doğan, "16 Ocak Pazartesi gününe kadar kayıtlar devam ediyor. Kursta kursiyerlere elbise, etek, bluz, ve pantolon dikmeyi öğretiyoruz. Kursumuz, 10 Nisan'a kadar devam edecek. Kurs sonunda yapılacak sınavda başarılı olanlara sertifikaları verilecek." diye konuştu.