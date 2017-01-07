Ulaş'ta "Bu Vatan Kimin" Şiir Okuma Yarışması Düzenlenecek

Sivas'ın Ulaş ilçesinde Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri arasında "Bu Vatan Kimin" adlı şiir okuma yarışması düzenleyecek.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şiir yarışmasının düzenlenmesindeki amacın, öğrencilerin, Türk dilini doğru, etkili ve kurallarına uygun olarak konuşmaya özendirmek olduğunu söyledi.



Bu yarışmayla öğrencilere şiiri sevdirmeyi hedeflediklerini belirten Aslan, "Öğrencilerimizin geçmiş ile gelecek arasında tarihi, milli ve manevi köprü kurabilmelerini, vatan, millet, bayrak sevgisi, saygısını geliştirmelerini sağlamayı hedefliyoruz." dedi.



Aslan, ayrıca dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verileceğini ifade etti.