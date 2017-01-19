Ulaş'ta Altyapı Çalışmaları

Ulaş Kaymakamı Orhan Altun, ilçede altyapı çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Altun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, altyapı çalışmaları kapsamında ilçede 12 köye 90

bin metrekarelik kilit parke taşı döşediklerini, ayrıca bu çalışmaların yanı sıra, 20 kilometrelik grup köy yolunun onarım ve stabilize

çalışmalarının yapıldığını belirtti.



Yağdonduran ve Yenikarahisar Mahallesi'nin 3 kilometre

asfaltının ve Baharözü-Karacalar grup yolunun ise asfalt yama çalışmalarının

tamamlandığını aktaran Altun,Yapalı ve Karacalar köylerinde su isale

hattı çalışmalarının bittiğini, 4 köyde su taşkınlarını engellemek için

yollara menfez yapıldığını ifade etti.



Akkaya ve Kovalı isale hattının ise yapım işinin proje

aşamasında olduğunu, ayrıca Demircilik, Başçayır ve mezralarının kanalizasyon

çalışmalarının çalışma proje aşamasında olduğunu dile getiren Altun, 2017 yılında KÖYDES ve

İl Özel İdaresi programları kapsamında Ulaş'a 50 bin metrekare parke, 6 menfez

ile 7 kilometre asfalt yapımına başlanacağını kaydetti.



Parke taşı döşemesi, yolların asfaltlanması, içme su irsaliye hattı ve

kanalizasyon çalışmaları sayesinde köylerin daha modern bir görünüme

kavuştuğunu söyleyen Altun, "Köylerin altyapısını destekleyerek, köyde yaşayan

vatandaşlarımızla şehirde yaşayan vatandaşımızın aynı imkanlara sahip olması ve temiz bir ortamda sağlıklı bir yaşam sağlamalarını amaçlıyoruz." dedi.



Eski hükümet konağı yerine kültür merkezi yapılacak



KÖYDES Projesi kapsamında eski hükümet konağı yerine kültür merkezi yapılacağını ve ihalesinin yapıldığını aktaran Kaymakam Altun, ayrıca "Gölkay Projesi" ile Ulaş Gölü'nün sportif etkinliklerle, mesire alanları ve

sosyal tesislerle modern bir görünüme kavuşacağını vurguladı.



Yapımına devam eden projeler ve tamamlanan projeler hakkında da bilgi veren Altun, Aşağıada köyünde şehit polis Muhammed Onur Demir'in isminin

verildiği piknik ve mesire alanı yapıldığını ve bu yıl hizmete açılacağını ifade etti.



Projelerin ilçeye hayırlı olmasını dileyen Kaymakam Orhan Altun, "Eğitimiyle, kültürel etkinlikleriyle, sosyal tesisleriyle, sağlık hizmetleriyle, doğal güzellikleriyle modern bir şehir görünümüne kavuşacak olan Ulaş ilçemizin, Sivas'ın örnek ilçelerinden birisi olacağına canı gönülden inanıyorum." dedi.