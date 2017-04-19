Ulaş Kaymakamı Yılmaz, Okul Müdürleriyle Buluştu

Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, okul müdür ve yardımcılarıyla bir araya geldi.



Kaymakam Yılmaz, Ulaş Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen toplantıda okul müdürlerinden, okullarının genel durumuyla ilgili bilgi aldı.



Eğitimde başarıyı artırmak için yapılacak plan ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunan Yılmaz, "İlçemizde daha kaliteli bir eğitim yapılması, sosyal ve kültürel hayatın zenginleştirilmesi, çağın gerektirdiği gelişimlerin takip edilmesi hususunda kaymakamlık olarak okullarımıza her türlü desteği vereceğiz." dedi.



Toplantıya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemil Aslan, İlçe Milli Eğitim Şube müdürleri Bülent Çezik, Fehmi Doğan, okul müdürleri ve yardımcıları katıldı.