Ulak Üzerinden Yurt Dışı Görüşmesi Gerçekleştirdi

Vodafone, yerli 4,5G baz istasyonu ULAK üzerinden VoLTE(Voice over LTE) teknolojisiyle yurt dışı görüşmesi gerçekleştirdi.



Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren ve bu doğrultuda yerli üretimi destekleyen Vodafone, 4,5G yerli baz istasyonu ULAK üzerinden ilk yurt dışı görüşmesini İstanbul ve Lyon arasında gerçekleştirerek önemli bir başarıya imza attı.



Beşiktaş ile Olympique Lyon arasında Fransa'nın Lyon şehrinde oynanan UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçı öncesi Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel ve Beşiktaş JK Başkanı Fikret Orman arasında gerçekleşen görüşme, kesintisiz bir şekilde tamamlandı. Orman'a maç öncesi başarılar dileyen Süel, Vodafone olarak Beşiktaş'ı desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Süel, ULAK projesi için ilk satış sözleşmesini Şubat 2017'de imzaladıktan sonra attıkları bu önemli adımla yerli üretime verdikleri desteği bir kez daha gösterme fırsatı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:



"Vodafone olarak yatırımlarımızda yerli üretimi desteklemeye önem veriyor, ülkece üretim gücümüzle dünyaya örnek olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda İstanbul ve Lyon arasında ULAK üzerinden kesintisiz gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinin devletimizin yerli ürün ekosistemini geliştirme ve yerlilik oranı daha yüksek bir haberleşme sektörü yaratma hedefine önemli bir katkı sağladığını düşünüyoruz. Dijitalleşme alanındaki global deneyimimizden aldığımız güçle, Türkiye'de dijitalleşme çıtasını yükseltme hedefimize ulaşmamızda yerli üretim baz istasyonlarının da önemli payı olacağına inanıyoruz."



Yerli üretimi, cari açığın kapanması yolunda önemli bir kurumsal vatandaşlık sorumluluğu olarak gördüklerini aktaran Süel, maliyet avantajı, maliyet ölçeği ve yüksek Ar-Ge yatırımları gibi unsurlar göz önüne alınarak yapılan yerli baz istasyonu üretiminin ülke ekonomisi için gelecek dönemde önemli bir avantaj olacağını bildirdi.



Süel, "Vodafone olarak yerli üretimden de aldığımız güçle Türkiye'nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonumuz doğrultusunda tüm müşterilerimize her an ve her yerde kesintisiz iletişim hizmeti sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.