Ukraynalı Turistler En Çok Türkiye'yi Tercih Ediyor

TÜROB raporuna göre, Ukrayna'dan çıkan turist sayısı yıllık yaklaşık 1,5 milyon olurken, bunun yaklaşık yüzde 75'i Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'de ağırlıklı olarak Antalya ve İstanbul'u tercih eden Ukraynalı turist sayısında bu yıl da artış kaydedilmesi bekleniyor