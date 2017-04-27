Ukraynalı Kafile Çiçeklerle Karşılandı

Ukrayna'dan Dalaman'a gelen 167 turistten oluşan sezonun Ukraynalı ilk kafilesi çiçeklerle karşılandı.



Lemar Tour ve Ukraynalı partneri TPG ortaklığı ile Kiev'den gelen sezonun ilk Ukraynalı kafilesi için YDA Dalaman Havalimanı'nda karşılama töreni ve kokteyl hazırlandı. Uçak'tan inen Ukraynalı misafirler çiçekler ile karşılandı.



Türkiye tatilini coğrafi ve doğal güzelliklerden dolayı seçtiklerini ifade eden Ukraynalı turistler, "Marmaris ve bölgenin doğal güzelliklerini görmek için geliyoruz. Karşılama için de teşekkür ederiz. Tatilimize renk kattı" ifadelerini kullandı.



Ukrayna'dan Bravo Airways ile gelen 167 yolcu için karşılama töreni düzenlediklerini aktaran YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, "Sezonun ilk kafilesini karşıladık. Umarım bölgemize ve havalimanımıza hayırlı ve uğurlu gelir. Bundan sonraki seferlerimizde de doluluk oranı yüksek şekilde uçak sayılarımızı arttırmayı planlıyoruz" diye konuştu.



Sezona İsrail ve İngiltere'den gelen uçaklar ile başladıklarını hatırlatan Songur, "Hafta sonu karşılama törenlerimiz devam edecek. Ukrayna ve Rusya'dan yelpazemizi çoğaltacağız. Avrupa ve Ortadoğu'dan gelen uçaklar ile turist sayımızı arttırmayı planlıyoruz" dedi.



Haftada 9 uçak ile 25 bin turist



Lemar Tour Ege Bölge Müdürü Nihat Semih Mod ise haftada 9 uçak ile 25 bin turisti ülkeye getirmeyi hedeflediklerini vurguladı. Ukrayna'nın seçkin acentelerinden 34 turizmciyi bölgeye getirdiklerini belirten Mod şunları söyledi:



"Mayıs sonu itibari ile haftada 9 uçağa çıkıyoruz. Kiev ana merkez olmak üzere Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden uçuşlarımız olacak. Bunun yanında bölgenin tanıtımı için gelecek VİP gruplarımız olacak."



Bölge Müdürü Mod, gelen turistlerin ağırlıklı olarak Marmaris ile Fethiye ve Sarıgerme'yi tercih ettiklerini de sözlerine ekledi. - MUĞLA