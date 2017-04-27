Ukraynalı İnsan Kaçakçılarına Havadan ve Denizden Baskın

Ukraynalı insan kaçakçılarına havadan ve denizden baskın

Urla'da 35 göçmen operasyonla yakalandı



İZMİR - İzmir'in Urla ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 35 göçmen, sahil güvenlik uçağının da amansız takibiyle yakalanırken, Ukraynalı insan kaçakçılarının artışı dikkat çekti.

Edinilen bilgiye göre Urla ilçesinde, devriye görevi yürüten Sahil güvenlik uçağı, Teke Burnu açıklarında yelkenli bir teknede düzensiz göçmenler olduğu tespit etti. Göçmenler için hemen bölgeye sahil güvenlik botu yönlendirildi. Süratle bölgeye gelen ekipler, yelkenli tekneyi durdurdu. Teknede, 18 Suriye, 16 Pakistan, 1 İran olmak üzere toplam 35 göçmen, bota alınarak limana çıkartıldı. Teknede, göçmenleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarmaya çalışan Ukrayna uyruklu 2 kişi de yakalanarak gözaltına alındı. Son günlerde Ukrayna uyruklu insan kaçakçılarının artışı ise dikkat çekti.