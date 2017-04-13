Ukraynalı Heyetten Hacısalihoğlu'na Ziyaret

Ukrayna'nın Kherson kenti Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Viktoriya Ostroumova ve beraberindeki iş adamları, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası'nı (TTSO) ziyaret etti.



Ostroumova, ziyarette yaptığı konuşmada, TTSO ile kardeş oda olduklarını belirterek, ikili ilişkilerin durgunluk döneminin ardından yeniden geliştirilmesi için çaba sarf ettiklerini söyledi.



Ostroumova, Ukraynalı iş adamlarının Türkiye ile iş yapmak istediklerini ve bu konuda odaların köprü olması gerektiğini kaydederek, "İş adamlarımız karşılıklı ithalat ve ihracat imkanlarını değerlendirmeli." ifadelerini kullandı.



TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:



"Dileğimiz iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi. Ticaretin gelişmesi için daha yoğun temas içinde olmamız gerekiyor. Yeni ticari işbirlikleri için bu ziyaret bir başlangıç olabilir. Her iki tarafın da aynı görüşte ve kararlılıkta olması umut verici."



TTSO Yönetim Kurulu üyeleri ve Trabzonlu iş adamı Bilgin Aygül'ün de hazır bulunduğu ziyarette Kherson heyeti, Hacısalihoğlu'na çeşitli hediyeler verdi.