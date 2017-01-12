Ukraynalı Gazeteciden Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Kötü Haber

FutbolArena Dış Haberler - Uzun zamandır Türk kulüpleri için adı anılan Zorya Luhansk'ın sol beki Eduard Sobol ve sol kanadı İvan Petryak için, Ukrayna'nın Futbol 1/2 kanalının muhabiri İgor Burbas ortaya bir iddia attı.



İki futbolcunun Türk medyasında isimlerinin sürekli çıkmasının transfer anlamına gelmediğini söyleyen deneyimli gazeteci, her iki futbolcunun da sezonun ikinci yarısında Zorya Luhansk kulübünde devam edeceğini aktardı.



Bilindiği gibi Eduard Sobol'la Beşiktaş, İvan Petryak'la da Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği iddia ediliyordu.