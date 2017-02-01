Vallecanolu Taraftarlar, 'Nazi'ci Dedikleri Zozulya'yı Protesto Etti

Ara transferin son gününde Real Betis'ten kiralık olarak Rayo Vallecano'ya gelen Ukraynalı futbolcu Zozulya, taraftarın tepkisini aldı.

İDMANI BASTILAR

Madrid kenti takımı Rayo Vallecano'nun bu sabahki antrenmanında bir grup taraftar açtıkları pankartlarla futbolcu Zozulya ve kulüp başkanı Martin Presa'yı eleştirdi. Antrenman sırasında sloganlar atan taraftar grubunu, emniyet güçleri antrenman sahasından uzaklaştırdı.

SÖZLEŞMESİNİ FESHETMEK İSTEDİ

Rayo Vallecano taraftarının söz konusu suçlamalarına maruz kalan Ukraynalı futbolcunun, moralinin çok bozulduğu ve sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedilmesi amacıyla menajerinin kulüp yönetimiyle görüşme yaptığı öne sürüldü.

GİDERSE BU SENE FUTBOL OYNAYAMAZ

Bu sezon Rayo Vallecano'dan önce Ukrayna'nın Dnipro ve İspanya'nın Real Betis takımlarında forma giyen Zozulya, sözleşmesini feshetmesi halinde, "Futbolcu bir sezonda 3'ten fazla kulüpte oynayamaz" kuralı gereği sezon sonuna kadar hiçbir takımda forma giyemeyecek.

Ukrayna'daki milliyetçi parti Pravy Sektor ve bazı Neonazi gruplarla ilişkisi olduğu iddia edilen Zozulya ise sosyal medya hesabından söz konusu ithamları yalanladı.