Ukraynalı Bisikletçi İhraç Edildi

Ukraynalı bisikletçi Andriy Grivko, Dubai Bisiklet Turu sırasında Alman yarışçı Marcel Kittel'e fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle diskalifiye edildi.



Organizasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, turun 3. etabı sırasında Ukraynalı yol bisikleti yarışçısı Andriy Grivko'nun, meslektaşı Kittel'e yumruk attığının tespit edildiği ve yarıştan ihraç edildiği belirtildi.



Olayın ardından Grivko'nun takımı Astana'nın, Kittel ve takımı Quick Step Floors'tan dilediği özür ise kabul görmedi.



Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından konu hakkında değerlendirmelerde bulunan Kittel, "Özrü hiçbir şekilde kabul etmiyorum. Yapılan hareketin bisiklet sporuyla alakası yok. Grivko, bu harika spora yaşattıkları için kendinden utanmalı." değerlendirmesinde bulundu.



Kittel'in pilotlar klasmanında lider konumda bulunduğu Dubai Bisiklet Turu, 4 Şubat'ta sona erecek.