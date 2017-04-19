Ukrayna'ya Kış Geri Döndü, Bazı Şehirler Karla Kaplandı

Ukrayna'da da tam bahar geldi derken kış geri döndü. Ülkenin çoğu ili soğuk hava ve yağışın etkisi altına girdi. Bazı kentler karla kaplandı.



Ülkenin çoğu kesiminde sıcaklık gece 0/5, gündüz 3/9 dereceye kadar düştü. Ukrayna'nın güneydoğusundaki Zaporoje kenti, bu sabaha karla uyandı. Sıcaklığın 1 dereceye kadar düştüğü kentte, kar kalınlığı 3 santimetreyi buldu.



Hafta sonu sıcaklıklar artacak



Ülkenin güney, doğu ve merkez kesimlerinde hafta boyunca yağmur ve karla karışık yağmur yağışının etkisini sürdürmesi, pazar gününden itibaren ise hava sıcaklıklarının yeniden yükselmesi bekleniyor. - Kiev