Ukrayna, Rusya'yı Terör Eylemi Yapmakla Suçladı ve Rusya Dava Edildi

Ukrayna, Devlet Başkanı Petr Poroşenko'nun talimatıyla Rusya aleyhine Lahey'de bulunan BM Uluslararası Mahkemesi'nde dava açtı.

UKRAYNA, RUSYA'YI TERÖR EYLEMLERİ GERÇEKLEŞTİRMEKLE SUÇLUYOR



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Basın Servisinden yapılan açıklamada, Rusya, Ukrayna'ya karşı yasadışı agresif tavırlar sergilediği sürede terör eylemleri gerçekleştirmekle suçlanıyor.

UKRAYNA, BM'DEN GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMASINI İSTEDİ

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Moskova terörün finanse edilmesi ve ırk ayrımıyla mücadele kurallarını ihlal etti. Ayrıca, Ukrayna BM Uluslararası Mahkemesi'nden davanın görüleceği süre içerisinde insan haklarının ihlal edilmesinin önüne geçmek amacıyla Rusya'ya karşı gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor."