Ukrayna'nın Yolsuzluk Haritası: En Fazla Kara Para Transferi Yapılan Ülkeler

Ukrayna Ulusal Yolsuzluklarla Mücadele Bürosu, Ukrayna'dan en fazla kara para transferi yapılan ülkelerle ilgili bilgileri paylaştı.



Hazırlanılan bilgilendirme videosunda, Ukrayna'dan kara para aklama yöntemleriyle 2,2 milyar grivna, 428 milyon dolar, 4,3 milyon euro ve 825 bin pound para transferi yapılan 10 ülke mercek altına alındı.



Kurumun verilerine göre, Ukrayna'dan en fazla kara para aklanan ülkelerin başında Almanya, İspanya, Letonya, Büyük Britanya, Avusturya, İsviçre ve Britanya Virjin Adaları geliyor.



Ukrayna'dan 41 ülkeye kara para transferi



Ukrayna'dan Letonya'ya kara para aklama yöntemiyle 73,36 milyon dolar ve 800 bin euro, Büyük Britanya'ya 208,13 milyon dolar ve 825 bin pound, İsviçre'ye 3,2 milyon euro, Avusturya'ya 2 milyar grivna ve 10,8 milyon dolar, Britanya Virgin Adaları'na 19,69 milyon dolar transfer edildiği tespit edildi.



Ukrayna'da yolsuzluklarla elde edilen kaynaklarla Almanya ve İspanya'da pahalı gayrimenkullerin satın alındığı belirtilen açıklamada, Ukrayna'dan 41 ülkeye kara para transferi yapıldığının saptandığı kaydedildi. - Kerem