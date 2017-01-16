Ukrayna'nın Tahıl Hasadında Rekor

Ukrayna'da 2016 yılında rekor seviyede tahıl hasadı yapıldığı açıklandı.



Ukrayna Tarım Politikası ve Gıda Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkede tahıl hasadının geçen sene son 25 yılın en yüksek seviyesi olan 66 milyon tona yükseldiği belirtildi.



Bakanlığın verilerine göre, Ukrayna'da geçen sene hektar başına 41,1 kental buğday, 27,3 kental çavdar, 66 kental mısır, 31,3 kental bezelye üretilerek rekor kırıldı.



Ukrayna'da 2016'da 26 milyon ton buğday, 28 milyon ton mısır, 9,4 milyon ton arpa, 391 bin 500 ton çavdar, 499 bin ton yulaf, 176 bin 400 ton kara buğday, 745 bin 600 ton bezelye, 64 bin 800 ton pirinç üretimi yapıldı.



Ukrayna, 2016 yılının ilk 10 ayında tarım ürünleri ihracatından 12 milyar dolar gelir elde etti. Ülkenin ihracatında aslan payı 4,8 milyar dolar ile tahıl ürünlerinin oldu. - Kiev