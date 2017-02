Ukrayna'nın Donetsk Bölgesinde İkisi Asker Üç Kişi Daha Hayatını Kaybetti.

Ukrayna'nın doğusunda silahlar susmuyor. Geçtiğimiz pazardan beri kan gölüne dönen Donetsk bölgesinde ikisi asker üç kişi daha hayatını kaybetti. Avdiivka'da yaralı sayısıysa 30'a yaklaştı.



#Pictures Mortar or artillery impact craters in #Donetsk city, kilometers from the front.#Ukraine pic.twitter.com/qzFd0l1ucr— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) January 31, 2017



Böylece geçtiğimiz pazardan beri yaşamını yitirenlerin sayısı 19'a çıktı:



"Burada ilk defa bir bombardıman yaşıyoruz. Ama çevre bölgelerde sık sık oluyor. İki bomba hastaneye isabet etti. Beni arayan kızım sokaklarına bomba düştüğünü söyledi. Orada bir kadın yaralandı. Son günlerde bir volkanın yanındaymış kadar kötü bir hayat sürüyoruz."



Geçtiğimiz Aralık'tan beri en kanlı çatışmalara sahne olan bölgede halk iki ateş arasında kalmış durumda. Geçen pazardan beri elektrik ve su verilemeyen 20 bin nüfuslu bölgede tahliye çalışmalarına ise yavaş da olsa başlandı. 88'i çocuk olmak üzere toplam 175 kişi komşu bölge hastanelerine gönderildi.



Son 3 yılda Ukrayna'nın doğusundaki çatışmalardan dolayı ölenlerin sayısının 10 bini geçtiği belirtiliyor.



Auteur: avatar"/>euronews-tr



