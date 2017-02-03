Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Ertuğrul Apakan, Ukrayna'nın doğusunda tarafların bir an önce çatışmalara son vermesini istedi.



Apakan, Donbas'ta Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasındaki şiddetlenen çatışmalara ilişkin açıklamada bulundu.



Sivil halkın yaşadığı bölgelerde ölüm ve yaralanmaları artıracak şekilde ağır silahların kullanılmasının kabul edilemez olduğunu belirten Apakan, "Sivillerin güvenliğini sağlamak, hayati öneme sahip altyapının korunması ve istikrarın sağlanması için bütün tarafları acilen çatışmaları durdurmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.



Apakan, uluslararası toplumun da çatışmaların durması yönünde çağrıda bulunduğunu hatırlattı.



Ukrayna'nın doğusundaki Donbas bölgesinde 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Son olarak geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan topları ile saldırıya geçtiği bildirilmişti.