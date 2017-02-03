Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda 3 Ukrayna askeri ve 1 sivil savunma görevlisinin öldüğü bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik düzenlediği basın toplantısında Donbas'taki çatışmalarla ilgili bilgi verdi.



Motuzyanik, "Son bir günde çatışmalarda 3 Ukrayna askeri ve 1 sivil savunma görevlisi hayatını kaybetti. 18 asker ve 1 sivil savunma görevlisi yaralandı." dedi.



Bir günde 11 bin kez ateşkes ihlali



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Şef Yardımcısı Aleksandr Hug, Donetsk Bölgesindeki Avdeyevka'da çatışmaların tırmanmadığını bildirdi.



Hug, "Bu tırmanma kendiliğinden ortaya çıkmadı. Bunu bazıları bilinçli olarak başlattı." ifadelerini kullandı.



Askeri ve sivil yetkililerin çatışmaları durdurması gerektiğini belirten Hug, elektrik, su, gaz gibi temel altyapının tamiratını gerçekleştirecek ekibin güvenliğinin ve işlerini yapmasının sağlanması çağrısında bulundu.





Geçen hafta sonundan bu yana gözlem misyon ekibinin olağanüstü düzeydeki ateşkes ihlallerini kayıtlara geçtiğini aktaran Hug, "Günlük ateşkes ihlalinin sayısı bini buluyor. Sadece salı günü 11 binden fazla ateşkes ihlalini kayıtlara geçtik. Bu eşi görülmemiş bir göstergedir." şeklinde konuştu.



Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Son olarak geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan topları ile saldırıya geçtiği bildirilmişti.