Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde Avdeyevka kentinde meydana gelen çatışmalarda 1 sivilin öldüğü, 8 kişinin yaralandığı bildirildi.



Ukrayna Ulusal Polisi Donetsk Bölge Sözcüsü Natalya Shiman, yaptığı açıklamada, çatışmaların başladığı geçen hafta sonundan bu yana 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 8 sivilin de yaralandığını belirtti.



Shiman, "6 apartman dairesi ve 37 müstakil ev olmak üzere 43 binada hasar meydana geldi." ifadesini kullandı.



Öte yandan, Donetsk Askeri-Sivil İdaresi Temsilcisi Pavlo Jebrivskiy, öğle saatlerinden itibaren, ateşkesi kontrol ve koordinasyon merkezine, Avdeyevka'da çatışmayı durdurma garantisi veren Rusya yanlısı ayrılıkçıların bu kararı bozduğunu kaydetti.



Jebrivskiy, ayrıca elektrik iletim hattını onarmak isteyen teknisyenlere ateş edildiğini belirtti.



Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı Basın Merkezi, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan toplarıyla saldırıya geçtiğini açıklamıştı.