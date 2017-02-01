Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ukrayna'nın doğusunda son günlerde şiddetlenen çatışmaların kaygı verici olduğunu bildirdi.



Müftüoğlu, Ukrayna'nın doğusundaki durumla ilgili soruya verdiği yazılı cevapta şu ifadeleri kullandı:



"Ukrayna'nın doğusunda son günlerde artan çatışmalar kaygı vericidir. Can kayıplarının yaşandığı söz konusu çatışmalardan, sert kış koşulları altındaki sivil halk da olumsuz etkilenmekte, insani durum kötüleşmektedir. Durumun bir an evvel sükunete kavuşması için tüm tarafların Minsk mutabakatlarına riayet etmesi önem arz etmektedir."



Müftüoğlu, Ukrayna'da, ülkenin toprak bütünlüğü ve uluslararası hukuk çerçevesinde, barışçıl çözüme ulaşılması yönündeki tüm çabaların desteklenmeye devam edileceğini bildirdi.



Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk'te 2014'ten beri Ukrayna ordusu ile Rusya yanlısı ayrılıkçılar arasında aralıklarla çatışmalar yaşanıyor. Son olarak Donetsk bölgesindeki Avdeyevka kentinde yoğunlaşan çatışmalarda 3 Ukrayna askeri ölürken, 24 asker yaralanmıştı. Çatışmalarda ayrıca Rusya yanlısı ayrılıkçılardan 10 kişinin öldüğü, 25 kişinin yaralandığı bildirilmişti.