Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

KİEV (AA) – Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, ülkenin doğusundaki ayrılıkçıların artan saldırılarına karşılık uluslararası ortakların açıklama yapmasını beklediklerini söyledi.



Devlet Başkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Poroşenko, ülkenin doğusunda Donetsk bölgesinde Avdeyevka kentinde Rusya yanlısı ayrılıkçılarla çatışmaların artması üzerine güvenlik güçleri yetkilileri ile bir toplantı yaptı.



Donbas'ta çatışmaların şiddetlendiğini, sivil halka ve Ukrayna birliklerine yönelik ayrılıkçılar tarafından yüksek kalibreli silahlar kullanıldığını belirten Poroşenko, "Bugün uluslararası ortaklarımızdan gereken açıklamaları yapmasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.



Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasını isteyenlere seslenen Poroşenko, "Saldırganı adalete teslim etmek için daha ne lazım?" dedi.



Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'na (AGİT) ateşkesin sağlanması için başvurduklarını kaydeden Poroşenko, Avrupa Birliği (AB), ABD ve NATO'nun da çatışmalarla ilgili olarak bilgilendirildiğini aktardı.



Poroşenko, Ukrayna yönetiminin elinde Rus milislerin suçları ile ilgili olarak net kanıtlar olduğunu vurguladı.



Ukraynalı yetkililerin bölgede halka temel hizmetlerin sağlanması için bütün gücüyle çalıştığına dikkat çeken Poroşenko, bu hizmetlerin tam olarak verilebilmesi için ayrılıkçıların saldırılarını durdurması gerektiğini bildirdi.



Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı basın merkezi, geçen hafta pazar günü akşam saatlerinde Avdeyevka sanayi bölgesinde Rusya yanlısı ayrılıkçıların ateşli silahlar ve havan topları ile saldırıya geçtiğini açıklamıştı.





Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, Avdeyevka'da çatışmaların bugün de aralıksız devam ettiğini bildirmiş, sivillerin çatışmalardan olumsuz etkilendiğini söylemişti.



Avrupa Birliği'nden bugün yapılan açıklamada, Avdeyevka kenti etrafında yasak silahların kullanılması suretiyle ciddi can kayıpları yaşandığı belirtilerek, ateşkesin açıkça ihlal edildiği vurgulanmış, çatışmaların derhal durdurulması çağrısı yapılmıştı.