Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda üç askerin öldüğü, üç askerin yaralandığı bildirildi.



Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik, ülkenin doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçılara yönelik operasyonlarla ilgili bilgilendirme toplantısı yaptı.



Donbas'ta çatışmaların sabah saatlerinden itibaren yoğunlaştığını belirten Motuzyanik, ayrılıkçıların Ukrayna birliklerine yönelik top atışlarını sürdürdüğünü ifade etti.



Motuzyanik, "Bu provokasyonlar sadece savaş amacıyla değil, Ukrayna birliklerini Minsk Anlaşması'nı ihlal etmekle suçlamaya yönelik siyasi amaçla da gerçekleştiriliyor." dedi.





Operasyonlarda, ordudan kayıplar verildiğini kaydeden Motuzyanik, "Sabah başlayan saldırılarda terörle mücadele saflarında yer alan üç Ukrayna askeri hayatını kaybetti, bir asker de yaralandı. Son bir günde Kamenka ve Şirokino'da iki asker daha operasyonlarda yaralandı." ifadelerini kullandı.



Ayrılıkçıların tüm cephelerdeki saldırılarının yarısından fazlasını Donetsk yakınlarında bulunan Avdeyevska sanayi alanında yaptığını aktaran Motuzyanik, ağır silahlarla düzenlenen saldırılara cevap verildiğini ancak ayrılıkçıların açtığı ateş sonucu sivillerin yaşadığı bölgede yola ve çok katlı bir binanın yakınına mermi isabet ettiğini dile getirdi.





Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında, Ukrayna'nın doğusunda Noel tatili dolayısıyla 24 Aralık gece yarısından başlamak üzere ateşkes sağlanmıştı.