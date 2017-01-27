Ukrayna'nın Doğusundaki Kriz

Ukrayna'nın doğusundaki operasyonlarda 2 Ukrayna askerinin öldüğü bildirildi.





Ukrayna Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Sözcüsü Aleksandr Motuzyanik düzenlediği basın toplantısında, Donbas'ta Rusya yanlısı ayrılıkçıların Ukrayna birliklerine her cephede saldırdığını belirtti.





Motuzyanik, "Son bir günde yapılan operasyonlarda yaralanan asker olmadı, ancak iki Ukrayna askeri Novotoşkovsko ve Şirokinoya'da düşmanın havan topu saldırısına maruz kalarak hayatını kaybetti." dedi.





Ayrılıkçıların, Birleşmiş Milletler'in (BM) Ukrayna'nın doğusundaki sivillere yönelik gönderdiği insani yardımlara izin vermediğini söyleyen Motuzyanik, "Novotroitskoe kontrol noktasında Ukraynalı görevliler 25 adet insani yardım taşıyan yük kamyonunu kayıtlara geçti. Bu yardımlar 540 ton inşaat malzemesi ve tıbbi malzemeden oluşuyordu, fakat bir süre sonra silahlı gruplar yardım konvoyunu gerekçesiz bir şekilde açıklama olmaksızın geri gönderdi." diye konuştu.



Belarus'un başkenti Minsk'te yapılan Üçlü Temas Grubu toplantısında, Ukrayna'nın doğusunda Noel tatili dolayısıyla 24 Aralık gece yarısından başlamak üzere ateşkes sağlanmıştı.