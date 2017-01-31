Son haftalarda kanlı çatışmalara sahne olan Ukrayna'nın doğusunda gerilim düşmüyor.
Ukrayna ordusu sınır hattındaki Avdiivka kasabasını en az 7 askerin ölümüyle sonuçlanan çatışmaların ardından tahliye etmeye hazırlanıyor. Kiev yönetimi, çatışmaların şiddetlenmesi durumunda, kasabadaki yaklaşık 20 bin sivili tahliye etmeyi planladıklarını duyurdu.
Rusya yanlısı ayrılıkçıların merkezi konumundaki Donetsk'e yaklaşık 10 km mesafede yer alan Avdiivka, Ukrayna ordusunun kontrolünde bulunuyor.
Taraflar arasında 2015'te varılan Minsk anlaşması, ağır silahların cephe hattından çekilmesini öngörüyordu.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'te patlak veren şiddet olaylarında bugüne dek yaklaşık 10 bin kişi yaşamını yitirdi.
Auteur: avatar"/>euronews-tr
Tags: Ukrayna krizi düşmüyor Silahlı çatışma gerilim doğusunda Ukraynanın Ukrayna Gepost: 31 januari 2017
Ukrayna'nın Doğusunda Gerilim Düşmüyor
Son haftalarda kanlı çatışmalara sahne olan Ukrayna'nın doğusunda gerilim düşmüyor.
Kaynak: Euronews.com