Ukrayna'nın Doğusunda Çatışmalar Yeniden Alevlendi

Ukrayna'nın doğusunda gerginlik yeniden tırmanmaya başladı. Rusya yanlısı milisler ile Ukrayna güçleri arasında son haftaların en kanlı çatışmalarının yaşandığı bildirildi.



Ukrayna tarafından yapılan açıklamada, sınır hattındaki Avdeyevka köyünde Rusya yanlısı milislerle Ukrayna ordusu arasında yaşanan çatışmalarda, en az yedi askerin yaşamını yitirdiği belirtildi.



Rusya yanlılarının elindeki Makiyevka köyüne düzenlenen saldırılarda ise bir sivil ve iki Rusya yanlısı militanın hayatını kaybettiği, sivil halkın yoğun bombardıman altında sığınaklara kaçarak hayatta kaldıkları bildirildi.



Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma milletvekili Konstantin Zatulin, "Bunun amacı, yeni ABD yönetiminin gerginliği azaltmaya ve Rusya'ya karşı yaptırımları kaldırmaya yönelik olası adımlarının önüne geçmek. Bu provokasyonlara çok sert cevap verilmeli" açıklamasını yaptı.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in basın sözcüsü Dmitri Peskov ise, Adveyevka köyüne yönelik saldırının, Ukrayna ordusu ile beraber hareket eden bağımsız güçler tarafından yapıldığına dair Moskova'nın elinde kanıtlar olduğunu açıkladı. Peskov, saldırı sonrası milislerin karşılık vermek zorunda kaldığını söyledi.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığı ise, Rusya'ya "derhal askeri eylemlerine son verme" çağrısında bulundu. Donetsk'e 20 kilometre mesafede olan Avdeyevka'da son birkaç gündür çatışmalar sürüyor. Birleşmiş Milletler'in verilerine göre, Ukrayna'nın doğusunda 2014 yılından bu yana devam eden çatışmalarda yaklaşık 10 bin kişi hayatını kaybetti. - Kerem