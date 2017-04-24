Ukrayna'nın Doğusunda Agit Gözlemcisinin Ölümü

- AGİT'in Ukrayna'daki yerleşkesinden detaylar

Sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı'nın açıklaması Ukrayna'nın doğusunda AGİT gözlemcisinin ölümü

Sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Solianik Igor Aleksandrovich, Ukrayna'nın doğusunda, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na ait bir aracın infilak etmesi nedeniyle araçtaki görevlilerden yaralanan 2 kişinin Lugansk Bölge Hastanesine getirildiğini belirtti. Yaralıların orta derecede olduğunu söyleyen Aleksandrovich, doktorların gerekli müdehalelerde bulunduğunu belirtti. Aleksandrovich, "Bugün kendini daha iyi hisseden yaralılar taburcu edilmiştir" dedi.