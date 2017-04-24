Ukrayna'nın Doğusunda Agit Gözlemcisinin Ölümü

KİEV (AA) – Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Başkanı Ertuğrul Apakan, Ukrayna'nın doğusunda misyon görevlilerinin yaşadıkları trajediye rağmen görevlerini sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.



Apakan, yaptığı açıklamada, AGİT misyonunun silahsız ve sivil gözlem işlevi gördüğünü vurguladı.





Misyondaki görevlilerin, Ukrayna'nın normalleştirilmesi ve istikrarının sağlanması yükümlülüğünü yerine getirmek için yoğun şekilde çalışan profesyonellerden oluştuğunu ifade eden Apakan, misyon çalışanlarının bu görevi tamamlamak için hayatlarını riske attığına dikkati çekti.



Apakan, "Sürdürülebilir ateşkes, silahların geri çekilmesi, mayınları temizleme ve barışa gerçek taahhüt için tekrar çağrıda bulunuyorum. Mayını yerleştiren sorumluların cezalandırılmasını istiyorum. Bu trajediye rağmen görevimizi yerine getirmeye ve Ukrayna halkı için barışın sağlanmasına katkıda bulunmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.



Dün Ukrayna'nın doğusunda Lugansk bölgesinde Prişib yerleşim yerinde göreve çıkan AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na ait bir gezici aracın infilak etmesi nedeniyle bir ABD vatandaşı misyon görevlisi hayatını kaybetmiş, biri Alman ve diğeri Çekya vatandaşı iki misyon görevlisi de yaralanmıştı.