Ukrayna'nın Doğusunda Agit Gözlemcisi Öldü

Ukrayna'nın doğusunda, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonu'na ait bir aracın infilak etmesi nedeniyle araçtaki görevlilerden 1'inin hayatını kaybettiği, 2'sinin de yaralandığı bildirildi.



AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu Şef Yardımcısı Aleksandr Hug, düzenlediği basın toplantısında, misyona ait aracın Lugansk bölgesinde infilak ettiğini kaydetti.



Prişib yerleşim bölgesinde misyona ait 2 zırhlı aracın göreve çıktığını belirten Hug, araçlardan birinin yola döşenmiş mayın nedeniyle infilak ettiğinin tahmin edildiğini dile getirdi.



Araçta bulunan ABD vatandaşı 1 gözlem görevlisinin hayatını kaybettiğini aktaran Hug, biri Alman ve biri Çekya vatandaşı iki görevlinin de yaralandığını söyledi.



Hug, ekipteki diğer görevlilerin ise bölgedeki misyon merkezine geri döndüğünü ifade etti.



Ukrayna ve Rusya'dan tepkiler



Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, patlamayla ilgili olarak suçluların mutlaka cezalandırılacağını söyledi.



Poroşenko, "Ukrayna tarafı, ayrılıkçıların AGİT Özel Gözlem Misyonu'nun çalışmalarını her biçimde sürekli engellemelerini kınıyor. Misyonun güvenliği ve serbest hareket etmesi güvence altında olmak zorundadır." dedi.



Ukrayna Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da patlamanın meydana geldiği yerin Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolü altında olduğuna işaret edilerek, olay "Moskova'nın ve kuklalarının AGİT gözlemcilerini sindirme girişimi" olarak nitelendirildi.



Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada ise patlama "provokasyon" olarak değerlendirildi.



Açıklamada, "Benzeri olaylar ve gerilimin tırmanmasının, Minsk Anlaşması'nın siyasi, ekonomik ve sosyal hükümlerinin uygulanmasına ilgisiz olanların faydasına olduğu açıktır." ifadeleri kullanıldı.