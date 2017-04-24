Ukrayna'nın Doğusunda Agit Aracının İnfilak Etmesi

Dışişleri Bakanlığınca, Ukrayna'nın doğusunda AGİT aracının infilak etmesine ilişkin, "Bu olay, Misyon mensuplarının özveriyle üstlendikleri görevin güçlük ve tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu çerçevede, görevlerinin yürütülmesinde gerekli kolaylığın, ayrıca her koşulda güvenliklerinin sağlanmasını teminen gereken hassasiyet ve özenin gösterilmesi çağrısında bulunmaktayız." değerlendirilmesinde bulunuldu.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna (ÖGM) ait bir aracın, Stakhanov bölgesinde mayına çarpması sonucunda, bir sağlık görevlisinin hayatını kaybettiğinin, 2 uluslararası gözlemcinin de yaralandığının üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.



Olayın nasıl gerçekleştiğine dair araştırmanın sürdüğünün bilindiği ifade edilen açıklamada, Türkiye'nin kuruluşundan bu yana AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna verdiği desteğin gelecek dönemde de süreceği vurgulandı.



Bu talihsiz olay nedeniyle görevi başında hayatını kaybeden görevlinin yakınlarıyla ÖGM ailesine taziye, yaralananlara ise geçmiş olsun dileklerinin sunulduğu açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Bu olay, Misyon mensuplarının özveriyle üstlendikleri görevin güçlük ve tehlikelerini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Bu çerçevede, görevlerinin yürütülmesinde gerekli kolaylığın, ayrıca her koşulda güvenliklerinin sağlanmasını teminen gereken hassasiyet ve özenin gösterilmesi çağrısında bulunmaktayız.



Türkiye, Ukrayna'daki krize bu ülkenin egemenliği ve toprak bütünlüğü temelinde, ilgili tüm tarafların Minsk Anlaşmaları'na titizlikle riayet etmesi suretiyle barışçıl bir çözüm bulunmasına yönelik çabaları desteklemeye devam edecektir."