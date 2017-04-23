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Ukrayna'nın Doğusunda Agit Aracı İnfilak Etti
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Ukrayna'nın Doğusunda Agit Aracı İnfilak Etti

AGİT'e ait araç, Ukrayna'nın doğusunda infilak etti.

Ukrayna'nın Doğusunda Agit Aracı İnfilak Etti

AGİT'e ait araç, Ukrayna'nın doğusunda infilak etti. Aracın mayına basma ihtimali üzerinde duruluyor.

Kaynak: Dunya.com

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