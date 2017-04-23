Ukrayna'nın Doğusunda Agit Aracı İnfilak Etti
AGİT'e ait araç, Ukrayna'nın doğusunda infilak etti.
AGİT'e ait araç, Ukrayna'nın doğusunda infilak etti. Aracın mayına basma ihtimali üzerinde duruluyor.
Kaynak: Dunya.com
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