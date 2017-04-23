Ukrayna'nın Doğusunda Agit Aracı İnfilak Etti

Ukrayna'nın doğusunda Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Ukrayna Özel Gözlem Misyonuna ait bir aracın infilak ettiği bildirildi.



Ukrayna Terörle Mücadele Karargahı Basın Merkezinden yapılan açıklamada, yerel saatle 10.17'de, Lugansk bölgesindeki Prişib yerleşim yerinde görevli AGİT ekibinin aracının patladığı belirtildi.



Aracın mayın üzerinden geçmiş olabileceği kaydedilen açıklamada, misyon ekibinden ölü ve yaralıların olduğu ifade edildi.



AGİT Ukrayna Özel Gözlem Misyonu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada patlamayı doğruladı. Açıklamada, Lugansk bölgesindeki olayla ilgili detaylı bilgilerin daha sonra kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi.