Ukrayna Milletvekiline Suikast Planı

KİEV (AA) – Ukrayna İçişleri Bakanlığı Danışmanı ve Milletvekili Anton Geraşçenko, merkezi Rusya sınırları içerisinde bulunan bir terör merkezi tarafından kendisine suikast planı hazırlandığını öne sürdü.



Geraşçenko düzenlediği basın toplantısında, kendisine yönelik hazırlanan suikastı Ukrayna Güvenlik Servisi'nin (SBU) engellediğini söyledi.



Anton Geraşçenko, "Soruşturmayı yürütenlere göre, yüzde 99,9 beni ortadan kaldırmaya yönelik terör saldırısı hazırlığı ve geçen yıl haziranda tanınmış gazeteci Pavel Şeremet suikastı, Rusya Federasyonu sınırları içerisinde bulunan bir terör merkezinde planlandı." ifadelerini kullandı.



Ukrayna Güvenlik Servisi (SBU) Başkanı Vasiliy Gritsak, 21 Ocak'ta düzenlediği basın toplantısında, isim vermeden bir Ukrayna milletvekiline yönelik suikastı önlediklerini bildirmiş, suikastın, milletvekilinin arabasının patlatılarak gerçekleştirilmesinin planlandığını aktarmıştı.



Geçen yıl temmuzda Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gazeteci Pavel Şeremet arabasına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.