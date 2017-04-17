Ukrayna Krizi İçin Telefon Diplomasisi

Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, Rusya ve Ukraynalı liderlerden, iki ülke arasındaki krizin giderilmesi yolundaki çabalarını artırmalarını istedi.



Hollande, Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Petro Proşenko ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanlığı Sarayından yapılan açıklamaya göre Hollande, Putin ve Proşenko'ya, Ukrayna'nın doğusundaki ateşkese saygı göstererek, siyasi sorunların çözümü ile ilgili sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulundu.



Açıklamada, "6 Nisan'da danışmanların Mins'te yaptığı toplantıda önemli sonuç elde edilemedi. Bu yüzden Cumhurbaşkanı Hollande, taraflara işi daha fazla ciddiye alıp, sorumluluklarını yerine getirmeleri çağrısında bulunur. Ateşkese tam saygı gösterilerek, siyasi sorunların çözümü için gerekli koşullar yaratılmalı. AGİT, bu konuda gerekli desteği vermeye hazırdır." ifadesine yer verildi.



Hollande, Ukrayna'nın doğusundaki krizinin çözümü için sürdürülen çabalar çerçevesinde "Normandiya Formatı" dışında bir alternatifin olmadığı görüşünü savundu. Görüşmede Merkel, Putin ve Proşenko, "Normanya Formatı"nı başlattığı için görev süresi gelecek ay sona erecek olan Hollande'a teşekkür etti.



Dört ülke lideri, 2014 yılında tarihi Normandiya çıkartmasının yıl dönümü kutlamaları sırasında ilk kez Hollande'ın girişimiyle bir araya geldiği için liderlerin yaptığı dörtlü görüşmelere "Normandiya Formatı" deniyor. Liderlerin dışında bu dört ülkenin dışişleri bakanları ve liderlerin danışmanları da yine kirize çözüm bulmak için sık sık bir araya geliyor.