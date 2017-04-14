Ukrayna Kherson Ti·caret Odasından, Dkib'e Ziyaret

Ukrayna Kherson Ticaret Odası Başkanı Viktoriya Ostroumova ve beraberindeki heyet, Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Hamdi Gürdoğan'ı ziyaret etti.



Ziyaret kapsamında Türkiye-Ukrayna karşılıklı dış ticareti ve bunun geliştirilmesi konularını içeren bir de toplantı gerçekleştirildi.



DKİB Yönetim Kurulu Başkanı Gürdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ürünleri başta olmak üzere Ukrayna'nın ihtiyacı olan her nevi ürünleri 'barter' sistemi yoluyla değerlendirebileceklerini, yani Kherson Ticaret Odası üyelerinin elinde olan bu ürünleri almaları karşılığında kendilerine yaş meyve sebze ürünleri ihraç edebileceklerini söyledi.



Bu yapıyı bir güven ortamı içinde oluşturup firmaların bu sistem içine yönlendirilmesi gerektiğini belirten Gürdoğan, karşılıklı ithalat ve ihracat ödemelerini garanti altına alacak bir güven sisteminin üye ve iş adamlarına sağlanmasının yararlı olacağı da kaydetti.



Gürdoğan, ayrıca bununla ilgili olarak önümüzdeki günlerde Kherson Ticaret Odası'nın ham madde niteliğinde ellerinde bulunan ürün çeşit ve miktar bilgilerini içeren envanter listelerini de DKİB'e ileteceklerini anlattı.



Ostroumova ve beraberindeki heyet ise konuyla ilgili gerekli çalışmaları bir an önce başlatacaklarını ve bu konuyu daha da verimli bir hale getirebilmek adına DKİB yönetiminden oluşacak bir teknik heyeti en kısa sürede kendi ülkelerinde ağırlamak istediklerini ifade etti.