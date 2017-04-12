Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Açıklaması

KİEV (AA) – Ukrayna Dışişleri Bakanlığı tarafından, Kırım yarımadasının askerileştirilmesi ve Suriye'deki Rus operasyonları yararına kullanılmasının, Avrupa'nın güvenliği için tehdit oluşturduğu bildirildi.



Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya kavgacı dış politikasını sona erdirmediği sürece Avrupa'da güvenlik ve istikrarın sağlanamayacağı belirtildi.



Açıklamada, "Kırım yarımadasının askerileştirilmesi ve Suriye'deki Rus askeri operasyonları yararına kullanımı Avrupa güvenliği için ciddi bir tehdittir. Bu uygulama Ortadoğu'da barışçıl bir çözüm bulma amaçlı uluslararası çabalara ters düşmektedir." ifadelerine yer verildi.



Açıklamada ayrıca, G7 ülkeleri dışişleri bakanlarının ortak tebliğinde Ukrayna'nın bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğünün desteklenmesi ve Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırgan tutumuna karşı gösterilen kararlılıktan dolayı memnuniyet duyulduğu vurgulandı.