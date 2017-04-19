Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko İngiltere'de

İngiltere'yi ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Başbakan Theresa May ile bir araya geldi.



Başkent Londra'da Başbakanlık Ofisi "10 Numara"daki görüşme, basına kapalı yapıldı.



Görüşmeye ilişkin İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada, May ve Poroşenko'nun ikili ilişkiler, güvenlik, Kırım ve Rusya konularını ele aldığı bildirildi.



İngiltere-Ukrayna diplomatik ilişkilerinin 25. yıl dönümüne işaret edilen açıklamada, iki liderin görüşmede ikili ilişkilerin kuvvetlendirilmesini memnuniyetle karşıladığı, ayrıca gelecekte bu ilişkinin derinleştirilmesi için tarafların birlikte çalışmaya yönelik bağlılıklarını dile getirdiği kaydedildi.



Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda devam eden çatışma sebebiyle Rusya'nın oluşturduğu tehdidin farkında olunduğunun vurgulandığı açıklamada, "Başbakan, bu tehditle mücadele çerçevesinde İngiltere'nin desteğini sunmaya devam edeceğini bildirdi. Minsk Anlaşması uygulanana kadar yaptırımların sürdürülmesinin önemi konusunda hemfikir olan liderler, ikili güvenlik ve savunma iş birliğini geliştirme konularını görüştü." ifadesine yer verildi.



Ukrayna'nın reform gündeminin de ele alındığının aktarıldığı açıklamada, İngiltere'nin, Ukrayna'nın çabalarına uluslararası destek sağlamak ve ivme kazandırmak amacıyla 6 Temmuz'da bir reform konferansına ev sahipliği yapacağı aktarıldı.



Açıklamada ayrıca, Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko'nun May'i ülkesine davet ettiği ve İngiltere-Ukrayna arasındaki yakın iş birliğinden dolayı May'e teşekkürlerini ilettiği belirtildi.