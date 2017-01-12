Ukrayna?dan Türkiye'ye Bir Transfer Daha

FutbolArena Dış Haberler - Son dönemde Türk kulüplerinin Ukrayna pazarına yönelmesi ve Ukrayna'nın en önemli menajeri olarak gösterilen Vadim Shabliy, Türkiye'de kurduğu sıkı dostluklar sayesinde oyuncularını ülkemize kazandırmaya devam ediyor.



'UKRAYNALI FUTBOLCULAR PARA İÇİN GELİYOR'



Son olarak Olexander Karavaev'i Fenerbahçe'ye gönderen deneyimli menajer, yakın bir tarihte yine Ukrayna'dan Türkiye'ye oyuncu gideceğini resmen duyurdu.



Konuyla ilgili konuşan Vadim Shabliy; "Türkiye'de futbolcuların ödemelerinin geciktiği doğru ama er ya da geç bunlar ödeniyor. Şimdiye kadar yaptığım hiçbir anlaşmada sorun yaşamadım. Ukraynalı futbolcuları Türkiye'ye çeken yüksek paralar. Ukraynalı oyuncular bu sayede değerlerini yükseltiyor. Önümüzdeki günlerde yeni bir oyuncum daha Türkiye'nin yolunu tutacak" dedi.