Ukrayna'dan Referandum Yorumları: Beklenen Fark Olmadı

Türkiye'deki anayasa değişikliği referandum u Ukrayna basınında da geniş yer buldu. Ukrayna'dan bazı kanal ve ajanslar, muhabirlerini İstanbul'a göndererek referandum u izledi.



"Türkiye'de referandum un sonuçları protesto ediliyor" başlığını kullanan TSN ajansı, İstanbul'da tencere ve tavalarla yapılan gösterilerin görüntü ve fotoğraflarını paylaştı.



Referandumun, "Erdoğan'ın zaferi" anlamına geldiği, ancak beklenildiği kadar farklı bir sonuç olmadığı yorumunu yapan ajans, "Böylece Recep Tayyip Erdoğan 2029 yılına kadar cumhurbaşkanı olma imkanına sahip olacak" ifadesinde bulundu.



Segodnya gazetesi sonuçları, "Türkiye'de halk Erdoğan için oy verdi" başlığıyla duyurdu.



"Erdoğan, sonuçların kesinleşmesini beklemeden zaferini ilan etti" başlığını atan Unian ajansı, "Referanduma katılanların yarısından azı başkanlık sistemine karşı oy verdi" diye yazdı.



"Erdoğan zaferini ilan etti ve idam cezasından bahsetti" başlığını kullanan Komsomolskaya Pravda gazetesinin Ukrayna baskısı, "Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasının ardından referandum un sonuçları protesto edilmeye başlandı. İstanbul'un bazı semtlerinde halk tencere ve tavalarla protestoda bulundu" diye yazdı. - Kiev