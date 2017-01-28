Ukrayna'dan Karavaev'e Mesaj: 'Fenerbahçe'de Kal, Çok Büyük Kulüp'

FutbolArena Dış Haberler - Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde Zorya Luhansk'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Oleksandr Karavaev hakkında Ukrayna futbolunun önemli isimlerinden teknik direktör Miron Markevich konuştu. Fenerbahçe ve yeni transfer Karavaev'e Ukrayna'dan övgü dolu sözler



Uzun yıllar Metalist Kharkiv'de büyük başarılara imza atan ve son olarak Dnipro'yu çalıştıran, burada UEFA Avrupa Ligi'nde final oynama başarısı gösteren Markevich kulübün içinde bulunduğu ekonomik krizin ardından görevinden ayrılmıştı.



"FENERBAHÇE SENİN İÇİN EN GÜZEL SEÇENEK"



Markevich, ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye kiralık olarak giden Karavaev hakkında Ukrayna basınına önemli açıklamalarda bulundu.



Ukraynalı teknik adam, "Karavaev, Ukrayna futbolu ve özellikle milli takımın geleceği için önemli bir isim. Sınıf atlaması için büyük bir kulüpte oynaması gerekiyordu. Bu nedenle Fenerbahçe'ye transfer olmasına sevindim. 6 aylığına da olsa Fenerbahçe ona çok şey katacaktır.



"FENERBAHÇE EN BÜYÜK KULÜPLERDEN"



Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söyleyen Ukraynalı teknik adam Karavaev, "Fenerbahçe Türkiye'nin en büyük kulüplerinden. Kitlesi var ve Avrupa'da mücadele ediyorlar. Karavaev belki Avrupa kupalarında oynayamayacak ama bugün Türkiye Ligi'ndeki rekabet, Ukrayna'ya nazaran daha üst seviyede. Malaesef acı gerçek ama söylemek zorundayım. Ukrayna Ligi ekonomik gerçeklerden ötürü eski gücünde değil. Bu nedenle Karavaev'in yurt dışında oynaması hem kendi kariyeri, hem de milli takımdaki geleceğiyle alakalı olarak faydalı olacaktır. Hatta ne yapıp edip, sezon sonu Fenerbahçe'ye transfer olması çok iyi olacaktır." diye konuştu.



