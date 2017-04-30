Ukrayna'dan Gelen Tır'daki Antitank Mayını Füze Parçaları Böyle Ele Geçirildi

Zonguldak - Ukrayna'dan gelen TIR'daki antitank mayını füze parçaları böyle ele geçirildi(Tür: Yurt)
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