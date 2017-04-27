Ukrayna'dan Dalaman'a Gelen İlk Turist Kafilesi Çiçeklerle Karşılandı

Ukrayna'dan Muğla'nın Dalaman ilçesine charter seferiyle gelen ilk turist kafilesi, havalimanında çiçeklerle karşılandı.



Kiev'den sabah saatlerinde havalanan Bravo Airways'e ait uçakla Dalaman Havalimanı'na gelen 167 kişilik kafile için karşılama töreni düzenlendi. Uçaktan inen yolculara ve uçuş ekibine çiçekler verildi, çeşitli ikramlarda bulunuldu. Kafilenin tatillerini, Sarıgerme, Dalyan, Marmaris ve Fethiye'de geçirecekleri öğrenildi.



YDA Dalaman Havalimanı İş Geliştirme Direktörü Orçun Songur, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu sezon Ukrayna'dan gelen ilk kafileyi coşkuyla karşıladıklarını söyledi.



İlk misafirlerin bölge turizmi için hayırlı ve uğurlu olmasını dileyen Songur, "İsrail, İngiltere ve Avrupa uçuşlarıyla başladığımız yeni sezona Ukrayna ve Rusya uçuşlarıyla devam ediyoruz. Yaptığımız çalışmalar ile bölge ve ülke turizmine küçük bir katkı dahi sağlayabiliyorsak ne mutlu bize." dedi.



Songur, yıl sonuna kadar Ukrayna'dan gelen yolcu sayısının 100 bine ulaşmasını hedeflediklerini kaydetti.



Yeni terminal 2018'de hizmette



Songur, Dalaman Havalimanı yeni terminal binasının çalışmalarının da devam ettiğini anlattı. Dalaman'ı ve bölgeyi yeni terminal binasına bir an önce kavuşturma çabalarının devam ettiğini belirten Orçun, "2018 yılı sezona yetişmesi planlanan terminalimizle çok daha görkemli, çok daha konforlu bir hizmet sunabileceğiz. Bu da bugün burada gördüğümüz yüzleri gülen misafirlerimize çok daha iyi bir havalimanı deneyimi sağlayacaktır." diye konuştu.



- "Dalaman'a Ukrayna'dan 25 bin turist getirme hedefindeyiz"



Lemar Tour Ege Bölge Müdürü Nihat Semih Mod da kafileyle Ukrayna'da faaliyet gösteren seçkin acentelerin temsilcilerinin de bölgeye geldiğini vurguladı. Lemar Tour ve Ukrayna'daki partnerleri Travel Professional Grup (TPG) ile Dalaman destinasyonuna bu yıl 25 bin turist getirmeyi hedeflediklerini anlatan Mod, şunları kaydetti:



"Mayıs ayı ile Ukrayna'nın çeşitli şehirlerinden haftada 9 uçak kalkacak. Bunun yanı sıra bölgemizin tanıtımı açısından VİP gruplarımız bölgemizi ziyaret edecek. Bu ziyaretleri önemsiyoruz, çünkü gelecek acente temsilcilerinin ülkemizin tanıtımına daha çok katkı sağlayacağını düşünüyoruz."



- Eşinden evlilik yıl dönümü sürprizi



Ukrayna'dan gelen Artyom Lorak, eşi Oksana ile ikinci kez Türkiye'ye tatile geldiklerini dile getirdi.



Daha önceki gelişlerinde Marmaris'te tatillerini geçirdiklerini anlatan Lorak, "Eşimle daha önce tatil için gelmiştik. Bu yıl ise tatil programımızı evlilik yıl dönümümüze göre ayarlayarak yine burayı tercih ettik." dedi.



Oksana Lorak ise Türkiye'de tatil yapmayı sevdiklerini belirterek, "Çocuklar ile Türkiye'de tatil yapmaktan çok mutluyuz. Eşim evlilik yıldönümümüz için sürpriz yapacağını söylemişti. Türkiye'ye geleceğimizi duyunca çok mutlu oldum. Tatilimizi, Dalyan ve Fethiye bölgesinde geçireceğiz" diye konuştu.