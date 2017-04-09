Ukrayna'daki Türk Vatandaşları, Referandum İçin Oylarını Kullandı

Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği ve başkanlık sistemi referandum u için, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşları bugün Türkiye'nin Kiev Büyükelçiliği'nde oy kullandı.



Sabah saat 09.00'da başlayan oy verme işlemleri, akşam saat 21.00'e kadar devam edecek.



1340 Türk vatandaşının kayıtlı olduğu Kiev Büyükelçiliği'nde oy kullanma işlemlerinin sakin geçtiği belirtiliyor.



(Fotoğraflı) - Kiev